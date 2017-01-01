Самолет с освобожденными украинцами прибыл в Киев

Возле взлетной полосы самолет ожидали официальные лица во главе с президентом Владимиром Зеленским, родственники и близкие.

Самолет с освобожденными украинцами в аэропорту Борисполь Скріншот

Самолет с освобожденными в ходе обмена на Донбассе украинцами приземлился в киевском международном аэропорту Борисполь. Самолет приземлился около 21.30 воскресенья, 29 декабря.

Возле взлетной полосы самолет ожидали официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, родственники и близкие, а также большое количество журналистов.

Глава государства лично приветствовал каждого освобожденного украинца.

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человек, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

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