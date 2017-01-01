Храм принадлежит Православной церкви Украины. Его прихожане утверждают, что был произведен целенаправленный поджог.

В городе Новая Каховка в Херсонской области произошел пожар в церкви Святого Николая. Спасателем понадобилось около полутора часов, чтобы справиться с огнем, сообщает местное отделение ГСЧС в воскресенье, 29 декабря.

Информация о возгорании была получена накануне в 12:46. Пожарные выехали на место происшествия уже через минуту. Там они увидели, что горят строительные материалы и бытовые вещи в складском помещении храма на площади 15 кв м. Пожар удалось локализовать очень быстро, а в 14:00 его полностью ликвидировали. Никто не пострадал.

Спасатели полагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание элеткросети.

В свою очередь местное издание Новый день со ссылкой на прихожан церкви утверждает, что был произведен целенаправленный поджог. Также указано, что храм принадлежит Православной церкви Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области произошел пожар в церкви

Ранее в Днепропетровской области горело здание храма УПЦ МП, который находится в селе Королевка Новомосковского района. Тогда огонь повредил конструкции крыши и перекрытия здания на площади 30 кв. м.

Также сообщалось, что в Запорожье совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского УПЦ МП.

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