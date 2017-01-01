Зеленский рассказал об обмене экс-беркутовцев

Глава государства был готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика, взятого в плен в Дебальцево.

Освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Беркут, обвиняемых в убийствах на Майдане, было ключевым условием проведения обмена пленными между Украиной и так называемыми "республиками" на Донбассе. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь в ходе встречи освобожденных украинцев в воскресенье, 29 декабря.

"По поводу беркутовцев – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей", – сказал Зеленский.

Президент считает, что их передача не повлияет на расследование дела Майдана: "Почему были без приговоров (экс-беркутовцы – ред.) – мы разберемся. Это никак не будет влиять на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно".

Зеленский добавил, что если бы Украина не обменяла экс-беркутовцев, то "мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево".

"Даже если бы был приговор суда, они (экс-беркутовцы – ред.) бы получили бы пять и шесть лет. Я вам скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", – заявил глава государства.

Также Зеленский уточнил, что в ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, но 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, остальные остались в ОРДЛО, потому что там находятся и семьи.

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человек, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet