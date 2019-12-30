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Обмен пленными состоялся по формуле "124 на 76"

Комментариев: 1
Названо точное количество лиц, которые были переданы сепаратистам в обмен на удерживаемых ими украинцев.
Самолет с освобожденными украинцами прибыл в Киев
Самолет с освобожденными украинцами прибыл в Киев
Офіс президента


В рамках состоявшегося в воскресенье, 29 декабря, на Донбассе обмена между властями Украины и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" последним были переданы 124 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, передает Интерфакс-Украина.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она в аэропорту Борисполь после прибытия самолета с освобожденными украинцами.

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что в ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, но 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, остальные остались в ОРДЛО, потому что там находятся и семьи.

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Теги: донбасс, ДНР, ЛНР, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Michael2811    30.12.2019, 00:11
Оценка:  -2
Michael2811
Украинцев поменяли на украинцев!!!! Или хохлов на хохлов???? Или хохлов на украинцев,или украинцев на хохлов???? Ну Вы ,,Блин,,даёте!!!
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