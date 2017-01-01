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Украина будет требовать возвращения еще 300 пленных

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Власти Украины будут продолжать переговоры о возвращении из ОРДЛО домой еще 300 человек.
Встреча освобожденных пленных в Борисполе
Встреча освобожденных пленных в Борисполе
Офіс президента

Украина после обмена пленными 29 декабря будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская в Борисполе, передает РБК-Украина.
 
По ее словам, она будет поднимать этот вопрос в Минске. Речь идет о возвращении пленных с неподконтрольных территории Донбасса.
 
"У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых – ред.) и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", – сказала Лутковская.

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Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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Теги: донбасс, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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