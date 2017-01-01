Украина будет требовать возвращения еще 300 пленных

Власти Украины будут продолжать переговоры о возвращении из ОРДЛО домой еще 300 человек.



Украина после обмена пленными 29 декабря будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская в Борисполе, передает

Украина после обмена пленными 29 декабря будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская в Борисполе, передает РБК-Украина

По ее словам, она будет поднимать этот вопрос в Минске. Речь идет о возвращении пленных с неподконтрольных территории Донбасса.







Зеленский рассказал об обмене экс-беркутовцев "У нас на сегодня есть действительное подтверждение об около сотни человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых – ред.) и выдает соответствующие справки. Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", – сказала Лутковская.



Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet