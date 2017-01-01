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Освобожденные бойцы ВСУ направлены в госпиталь

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Освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.
Освобожденные украинские военные
Освобожденные украинские военные

Двенадцать украинских военнослужащих, освобожденых во время обмена на Донбассе 29 декабря, направлены на обследование в Главный военный госпиталь в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
 
Всех освобожденных из плена бойцов осмотрят военные врачи и специалисты медслужбы. В случае необходимости военнослужащим окажут медицинскую помощь. 
 
Начальник военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.
 
"Мы начнем всестороннее обследование, и в дальнейшем, помимо физического лечения, если в этом будет потребность, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию", - сказал он. 

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Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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Теги: военные, военный госпиталь, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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