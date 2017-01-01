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От обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек

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Участвовать в обмене отказались 30 человек, а 17 не захотели возвращаться на неподконтрольный Донбасс, говорит Лутковская.
Освобожденные украинцы на пути в Киев
Освобожденные украинцы на пути в Киев
Офис президента

В рамках обмена пленными в ОРДЛО отказались возвращаться 17 человек, еще 30 не захотели участвовать в обмене. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерия Лутковская в аэропорту Борисполь, пишет УНИАН

"Некоторые из них, они были в этом согласованном списке, освобождаются в феврале, некоторые станут свободным в марте. Они хотят быть в Украине, их срок наказания уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку, это их выбор", - сказал президент Владимир Зеленский.

Лутковская уточнила, что 17 человек отказались ехать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще около 30 человек, которые отказались вообще участвовать в обмене, они продолжают отбывать наказание.

Зеленский отметил, что около 50 человек останутся за решеткой.

Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

 

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Теги: Лутковська, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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