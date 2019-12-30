В Новоград-Волынском воры обокрали музей

Из краеведческого музея похитили более сотни экспонатов, в частности исчезла коллекция монет.

В Новоград-Волынском из краеведческого музея украли более 100 экспонатов. Среди них есть старинные монеты и орудия труда, говорится в сюжете ТСН.

Так, из музея пропала коллекция монет, датируемая временами средневековья, Киевской Руси и Российской империи. Кроме того, воры унесли даже каменные орудия труда, которые использовали в период палеолита и неолита.

Сейчас эксперты подсчитывают совокупную стоимость украденного.

Напомним, недавно Дрезденский музей ограбили на миллиард евро. Сначала воры отключили электричество, потом им удалось отсоединить сигнализацию. Однако они не смогли справиться с камерами видеонаблюдения, которые записали момент проникновения в музейное здание.

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