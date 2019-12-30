Итоги 29 декабря: наши дома и новые тарифы на тепло

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками; в 20 городах страны снизили тарифы на тепло: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Назван самый молодой миллиардер 2019 года

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в рейтинге Bloomberg.

Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.

Тарифы на тепло снижены в 20 городах

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал 20 городов, в которых будут пересмотрены тарифы на тепло.

По словам главы правителсьтва, сумма в платежках будет меньше почти на 30% в Луцке, Днепре, Мариуполе, Житомире, Кривом Роге, Белой Церкви, Буче, Обухове, Херсоне, Кропивницком, Черкассах, Северодонецке, Полтаве, Ровно, Сумах, Тернополе, Харькове, Черновцах, Чернигове и Киеве.

Состоялся масштабный обмен пленными состоялся по формуле "124 на 76"

В рамках состоявшегося в воскресенье, 29 декабря, на Донбассе обмена между властями Украины и самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" последним были переданы 124 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

"Произошел обмен 76 на 124", - сказала она в аэропорту Борисполь после прибытия самолета с освобожденными украинцами.

В Минске протестовали против интеграции с Россией

В Минске продолжаются акции протеста по поводу продолжения интеграции Беларуси и России.

Десятки людей собрались на Октябрьской площади. Присутствовал также и лидер движения солидарности “Вместе“ Вячеслав Сивчик.

На митинг также прибыли соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова и глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

США нанесли пять авиаударов в Ираке и Сирии

Американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков.

Речь идет о трех объектах на территории Ирака и двух в Сирии. Среди них были склады с оружием и командные пункты.

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