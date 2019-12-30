Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными

Депутат появился на скандальных фотографиях.

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Нестор Шуфрич оскандалился. Об этом сообщает движение “ЧЕСНО”.

Речь идет об увлечении нардепа охотой на диких животных.

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич похвастался убийством животных, - сообщили в “ЧЕСНО”.

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Шуфрич увлекается охотой на редких диких жывотных .Как указано на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com, нардеп Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога.

Нестор Шуфрич facebook.com/nadia.palyvoda

Напомним, Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия. Наев ответил скандальному нардепу.

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