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Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными

Комментариев: 4
Депутат появился на скандальных фотографиях.
Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
facebook.com/nadia.palyvoda

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Нестор Шуфрич оскандалился. Об этом сообщает движение “ЧЕСНО”.

Речь идет об увлечении нардепа охотой на диких животных. 

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич похвастался убийством животных, - сообщили в “ЧЕСНО”.

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Шуфрич увлекается охотой на редких диких жывотных .Как указано на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com, нардеп Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога.

Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
facebook.com/nadia.palyvoda

Напомним, Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия. Наев ответил скандальному нардепу.

 

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Теги: скандал, скандал, Шуфрич, охота, убийство
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Комментариев (4)
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xapi3mat    30.12.2019, 11:01
Оценка:  +6
xapi3mat
плддонок
ЗовПрироды    30.12.2019, 10:49
Оценка:  +6
ЗовПрироды
М да, редкий дятел.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    30.12.2019, 10:43
Оценка:  +10
РАЗГЕЛЬДЯЙ
И зачем, ради развлечений, убивать животных.
Иди Шуфрич головой об стенку ударся.
СтальнаяКрыса    30.12.2019, 10:35
Оценка:  +9
СтальнаяКрыса
Давно эту скотину хорошо не били.
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