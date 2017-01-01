Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове женщина выпала с 3 этажа и осталась жива

Комментариев: 0
К счастью, потерпевшая отделалась несколькими травмами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
пресс-служба ГСЧС

Во Львове женщина упала с высоты третьего этажа и отделалась несколькими травмами. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области.

Читай также: На Волыни вор запер кота в морозилке

Сообщается, что инцидент случился вчера, 29 декабря, в 12:42. Спасателям сообщили, что в городе Львове на ул. Збоища, с третьего этажа трехэтажного жилого дома упала на металлическую конструкцию между этажами хозяйка дома - женщина 1969 года. 

Читай также: Под Киевом многодетная мать убила новорожденного – СМИ

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Позже выяснилось, что в доме шел ремонт и лестницы между этажами отсутствовали. Женщина поднялась на третий этаж по лестнице, и когда спускалась - упала. Из-за полученных травм потерпевшая не могла двигаться. Спасатели с помощью твердых носилок и веревки, пострадавшую сняли и доставили к карете скорой медицинской помощи.

Напомним, под Одессой в общежитии повесился студент из-за неразделенной любви. Парню было всего 20 лет.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Львов, несчастный случай, женщина, падение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь