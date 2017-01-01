Во Львове женщина выпала с 3 этажа и осталась жива

К счастью, потерпевшая отделалась несколькими травмами.

Во Львове женщина упала с высоты третьего этажа и отделалась несколькими травмами. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области.

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Сообщается, что инцидент случился вчера, 29 декабря, в 12:42. Спасателям сообщили, что в городе Львове на ул. Збоища, с третьего этажа трехэтажного жилого дома упала на металлическую конструкцию между этажами хозяйка дома - женщина 1969 года.

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На место происшествия немедленно выехали спасатели. Позже выяснилось, что в доме шел ремонт и лестницы между этажами отсутствовали. Женщина поднялась на третий этаж по лестнице, и когда спускалась - упала. Из-за полученных травм потерпевшая не могла двигаться. Спасатели с помощью твердых носилок и веревки, пострадавшую сняли и доставили к карете скорой медицинской помощи.

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