Водителей предупредили о заснеженных дорогах в нескольких областях

Укравтодор предупредил водителей.

По состоянию на утро понедельника, 30 декабря, автомобильные дороги государственного значения в нескольких областях Украины заснеженные.

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Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В ведомстве сообщили, что местами дороги - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже преимущественно заснежено, но проезд обеспечен.

По состоянию на 6:00 30 декабря местами небольшой снег в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях, местами гололед в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения местами заснеженное во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях, местами гололедица в Черкасской области, на юге сухое, на остальной территории мокрое, - отметили в ведомстве.

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Также отмечается, что на перевальных участках дорог - без осадков. Покрытие преимущественно заснеженное. Укравтодор занимается очисткой дорожного покрытия автомобильных дорог государственного значения. Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

Напомним, в Карпаты пришла настоящая зима. Опубликованы фото заснеженных горных склонов.

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