Спасатели дежурят в усиленном режиме

Во время праздников будут дежурить семь тысяч спасателей, при необходимости их число могут удвоить.

Спасатели работают в усиленном режиме на праздники facebook.com/pg/MNS.GOV.UA

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим службы в период празднования новогодних и Рождественских праздников, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В это время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, териториальными органами Нацполиции, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуацийи опасных событий

В период празднования новогодних праздников на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Напомним, Укрзализныця добавила 33 поезда на новогодние праздники. Дополнительные поезда позволят перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные туристические направления.

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