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ДТП под Киевом: один автомобиль сгорел

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Chevrolet влетел в Land Rover, когда тот разворачивался. Пострадали три человека.

На 43-м километре трассы Киев-Одесса в ночь на 30 декабря произошло ДТП с тремя автомобилями, в результате аварии пострадали три человека, сообщает Информатор.

Столкнулисья автомобили Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo.

По предварительной информации полицейских, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. При осуществлении маневра легковушка врезалась во внедорожник. От удара Aveo отбросило в сторону и он загорелся.

В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали в больницу.

Пожарные ликвидировали возгорание, но машина сгорела дотла.

Водитель Land Rover не пострадал. 

Ранее на Надднепрянском шоссе Киева фура снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто
 

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Теги: ДТП, авария, пожар
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Источник: korrespondent.net

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