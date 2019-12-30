ДТП под Киевом: один автомобиль сгорел
На 43-м километре трассы Киев-Одесса в ночь на 30 декабря произошло ДТП с тремя автомобилями, в результате аварии пострадали три человека, сообщает Информатор.
Столкнулисья автомобили Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo.
По предварительной информации полицейских, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. При осуществлении маневра легковушка врезалась во внедорожник. От удара Aveo отбросило в сторону и он загорелся.
В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали в больницу.
Пожарные ликвидировали возгорание, но машина сгорела дотла.
Водитель Land Rover не пострадал.
Ранее на Надднепрянском шоссе Киева фура снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водитель легковушки погиб в смятом авто
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