Богдан похвалился перед “парахаботиками” комплиментом от посла США

Глава ОП опубликовал резонансный пост.

Читай также: Зеленский: Мой ответ простой - я возвращаю живых

Глава Офиса президента похвалился комплиментом от главы посольства США в Украине Уильяма Тейлора в адрес президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, чем бывший президент Петр Порошенко.

Об этом Андрей Богдан написал на своей странице в Facebook.

Интересно, а что теперь парахаботики выть будут? - написал Богдан, комментируя заявление Тейлора.

Читай также: “Настоящая зима”: Зеленский признался, где отпразднует Новый год

К слову, Тейлор отметил, что Зеленский более уверено ведет себя в общении с Путиным. Это касается “нормандского саммита”, личных и телефонных разговоров между лидерами двух государств.

Четыре телефонных разговора (с Путиным, - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко, - сказал Тейлор.

Напомним, Кличко спел песню про "тяжелый год". В это же время пользователи социальных сетей обсуждают деревянные подпорки под Шулявским мостом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.