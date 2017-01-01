В Харькове горел Центр профтехобразования

Площадь пожара в одном из корпусов составила около 200 квадратных метра. Тушили огонь четыре рассчета ГСЧС.

В Харькове накануне вечером произошел пожар в помещении Центра профессионально-технического образования, сообщили в ГСЧС.

Возгорание произошло в социально-бытовом корпусе по бульвару И. Каркача, 24.

Пожар тушили четыре отделения ГСЧС.

"На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м", - говорится в сообщении.

Причина и ущерб от пожара не установлены. Пострадавших и жертв нет.

Напомним, что после масштабного пожара в одесском колледже, в котором погибли 16 человек, президент Владимир Зеленский распорядился усилить борьбу с пожарами. Президент поручил принять ряд мероприятий для предотвращение возникновения пожаров в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet