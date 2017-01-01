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Звонили с банка, воровали деньги: в Украине разоблачили сеть мошенников

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Злоумышленники работали под видом call-центров.
Черновые записи
Черновые записи
Нацполиция

В Запорожье разоблачили группу интернет-мошенников, которые работали под видом call-центров и воровали деньги из банковских карточек украинцев.

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Об этом передает Департамент киберполиции Украины.

Сообщается, что мошенники еженедельно получали прибыль до 3 млн гривен.

В банду входило трое мужчин в возрасте от 20 до 24 лет. Злоумышленники открыли три офиса, которые были замаскированы под вывесками о продаже окон и дверей. В сети скупались клиентские базы данных. Затем они набрали штат сотрудников в количестве около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 тысяч гривен.

База данных
База данных
Нац

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В обязанности сотрудников так называемых call-центров входила связь с жертвами. Они звонили людям, представлялись сотрудниками службы безопасности банка, выманивали информацию относительно данных cvv-кода, номера карты, пин-код. Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и базы данных клиентов.

Фото с места событий
Фото с места событий
На

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Всю изъятую технику направили на экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, аферисты вымогают деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба. Телефонные аферисты вымогают деньги на "новогодние подарки" от имени Генерального штаба ВСУ.

 

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Теги: аферисты, мошенники, банк, карты, деньги
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