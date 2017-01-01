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В МИД РФ прокомментировали обмен пленными

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Россия рассчитывает на выполнение Украиной всех пунктов минских соглашений в следующем году.
Украина намерена обменять еще около 300 человек
Украина намерена обменять еще около 300 человек
Офіс президента

Москва рассчитывает на продолжение обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом в 2020 году. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в понедельник, 30 декабря.

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", - заявили в дипведомстве.

Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

 

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Теги: Украина, МИД РФ, сепаратисты, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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