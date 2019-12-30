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“Украина - это как Голливуд!”: освобожденный украинец сделал заявление

Комментариев: 15
Освобожденный мужчина рассказал правду о Донбассе.
Максим Теорентер
Максим Теорентер
скриншот

Освобожденный из плена боевиков украинец Максим Теорентер, который пробыл в плену года, рассказал, что террористы ловят людей на неподконтрольной Украине территории и кидают их в плен.

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Об этом украинец рассказал в комментарии для Лига.нет.

По его словам, жизнь в так называемой “ДНР” вообще нельзя сравнить с Украиной. Все жители ОРДЛО недовольны.

Каждый день там (на оккупированной территорией, - ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда - будто в Голливуд попал, - рассказал Теорентер.

Он отметил, что все года в плену он постоянно боролся за свою четь и достоинство.

Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят, - сказал украинец.

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После освобождения украинец хочет прийти в себя, отдохнуть и осознать, что происходило все эти четыре года, пока он был в плену. Он отметил, что лично знает о 15 пленных украинцах, которые находятся в одной из колоний боевиков.

Напомним, от обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек. Участвовать в обмене отказались 30 человек, а 17 не захотели возвращаться на неподконтрольный Донбасс, говорит Лутковская.

 

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Теги: обмен пленными, Донбасс, Украина
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Комментариев (17)
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ЗовПрироды    30.12.2019, 13:41
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Когда из на россии выезжаешь и видишь нащих погранцов на КПП, такое ощущение, что тебя из тюрьмы выпустили. После кремлевского мордора Украина выглядит просто чудесно.
Ponadyser    30.12.2019, 13:49
Оценка:  -3
Ponadyser
Троллишь майдавонь? )))) Тонко....
VSHIVANKA    30.12.2019, 13:54
Оценка:  -3
VSHIVANKA
АГА , НА ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬМ ПОКАЗЫВАЛИ ЗА РУССКИЙ ГОРОД НИКОЛАЕВ , ЧТО БЫЛО ПРИ СССР , И ЧТО С НИМ СДЕЛАЛИ ХОХЛЯДИ.....
ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГОРОД НАРКОМАНОВ И ПРОСТИТУТОК , РАЗРУХА , БЕЗРАБОТИЦА , БЕЗЫСХОДНОСТЬ.....
КАК В РОССИИ В 90 Х.....
ЗовПрироды    30.12.2019, 14:00
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Вечно вам на вашем ольгино пригожин какую то фигню показывает .
VSHIVANKA    30.12.2019, 13:59
Оценка:  -4
VSHIVANKA
БАБУШКА , А НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ У ТЕБЯ В ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ ?
ЗовПрироды    30.12.2019, 14:01
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Опять вы тут делитесь своими унылыми эротическими мечтами
solani    30.12.2019, 14:13
Оценка:  -1
solani
Виоллетка, опять бредишь. Наши погранцы с российскими ,как селюки смотрятся. Ты дальше своего села не выезжала,не трепись чего не знаешь
solani    30.12.2019, 14:14
Оценка:  -2
solani
О, чмошница уже плюсы себе щтампует
ЗовПрироды    30.12.2019, 14:18
Оценка:  0
ЗовПрироды
Наши погранцы - это контрактники профессионалы своего дела. Ваши рассейские - призывнички из вымерших сел нечерноземья на россии - пропитые, укуренные, с принаками сколиоза, рахита и умственной отсталости. А других на россии и не собрать. Вымирает мордор очень быстрыми темпами.
горчичник    30.12.2019, 13:36
Оценка:  -1
горчичник
если его не подберёт какой-нибудь олигарх для претендента в послушного президента, то "голливуд" очень быстро закончится .
ЛЮЛИК    30.12.2019, 13:32
Оценка:  +1
ЛЮЛИК
Да и так понятно, что в ОРДЛО одни обдолбыши и неадекаты....ничего нового
Ponadyser    30.12.2019, 13:27
Оценка:  -7
Ponadyser
Беркутам пусть про Голливуд расскажет... Пошлите украинских журналистов в ОРДЛО. пусть проведут опрос местных жителей.
whitewo00    30.12.2019, 13:35
Оценка:  +2
whitewo00
Видели уже все. Распятый мальчик в трусиках, эпилептическая старуха на остановке, молчаливая корова, десятки свидетелей истребителя всу.
Ponadyser    30.12.2019, 13:47
Оценка:  -3
Ponadyser
Аллею Ангелов мм видели. Сотни деток убила майдавонь. Такое прощать нельзя... Згоден, побратим...
ЗовПрироды    30.12.2019, 13:57
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Паднадусер - вы тупой на масковский валенок. В ОРДЛО не было никаких Майданов. Там сейчас рассейская оккупация. Дети погибли от рук рассейских фашистов. Их оборванные жизни на совести кремлевских военных преступников.
ЗовПрироды    30.12.2019, 13:59
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Помните слова своего военного преступника путена - "мы поставит перед своими войсками местных женщин и детей, и пусть они попробуют после этого в нас стрелять" .
VSHIVANKA    30.12.2019, 13:05
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НУ СЕЙЧАС НАЧНУТСЯ СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА.....)))
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