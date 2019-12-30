“Украина - это как Голливуд!”: освобожденный украинец сделал заявление

Освобожденный мужчина рассказал правду о Донбассе.

Освобожденный из плена боевиков украинец Максим Теорентер, который пробыл в плену года, рассказал, что террористы ловят людей на неподконтрольной Украине территории и кидают их в плен.

Читай также: Обмен пленными: гражданских обследуют в Феофании

Об этом украинец рассказал в комментарии для Лига.нет.

По его словам, жизнь в так называемой “ДНР” вообще нельзя сравнить с Украиной. Все жители ОРДЛО недовольны.

Каждый день там (на оккупированной территорией, - ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина - это как Голливуд! Вы не представляете... Приезжаешь сюда - будто в Голливуд попал, - рассказал Теорентер.

Он отметил, что все года в плену он постоянно боролся за свою четь и достоинство.

Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят, - сказал украинец.

Читай также: Обмен пленными: подробный список 76 украинцев

После освобождения украинец хочет прийти в себя, отдохнуть и осознать, что происходило все эти четыре года, пока он был в плену. Он отметил, что лично знает о 15 пленных украинцах, которые находятся в одной из колоний боевиков.

Напомним, от обмена в ОРДЛО отказались почти 50 человек. Участвовать в обмене отказались 30 человек, а 17 не захотели возвращаться на неподконтрольный Донбасс, говорит Лутковская.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.