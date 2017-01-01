Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Песков о газовых переговорах: Идет непростая работа

Комментариев: 0
В Кремле не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта с Украиной.
Согласование газового контракта затянулось
Согласование газового контракта затянулось
ipress.ua

На данный момент нечего сказать о согласовании газового контракта между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал он.

По оценке Пескова, ведущаяся работа "непростая".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. О завершении сделки не сообщалось.

Как известно, Газпром уже выполнил одно из условий соглашения - выплатил Нафтогазу более 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, Дмитрий Песков, газовые контракты, газовые переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь