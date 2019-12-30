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В Кремле назвали роль Путина в обмене пленными

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Российский президент не участвует в переговорах по обмену в Украине, а только использует свое влияние для его осуществления, говорит Песков.
Путин не принимал участия в прошедшем обмене, уверяет Песков
Путин не принимал участия в прошедшем обмене, уверяет Песков
Прес-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами в Украине. Об этом он сказал в понедельник, 30 декабря, сообщает ТАСС.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен все-таки осуществляется сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет", - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему обмен удерживаемыми лицами происходит "после того, как соответствующая договоренность достигнута с Владимиром Путиным".

Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

 

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Теги: Украина, Путин, Кремль, Дмитрий Песков, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PINKIPAU    30.12.2019, 12:47
Оценка:  0
PINKIPAU
Приказал своим опричникам из Донецка и Луганска отдать людей Украине.
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