В Кремле назвали роль Путина в обмене пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами в Украине. Об этом он сказал в понедельник, 30 декабря, сообщает ТАСС.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен все-таки осуществляется сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет", - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему обмен удерживаемыми лицами происходит "после того, как соответствующая договоренность достигнута с Владимиром Путиным".