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В Украине заявили об окончании переговоров по газу

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Финальные газовые переговоры продолжались в Вене четверо суток. Несмотря на их завершение, о подписании контракта пока не сообщается.
Макогон отправился в Брюссель подписывать соглашения со словацким оператором ГТС
Макогон отправился в Брюссель подписывать соглашения со словацким оператором ГТС
facebook.com/utg.ua

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в понедельник, 30 декабря, сообщил о завершении газовых переговоров, которые проходят в Вене с 26 декабря.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал Макогон в Facebook.

Накануне сообщалось, что в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. О завершении сделки не сообщалось.

Как известно, Газпром уже выполнил одно из условий соглашения - выплатил Нафтогазу более 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

 

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Теги: Россия, Украина, газ, ГТС, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BROKER666    30.12.2019, 14:15
Оценка:  0
BROKER666
"газпром выплатил Нафтогазу более 2,9 миллиарда" - выкусили пид0ры ордынские?
VSHIVANKA    30.12.2019, 12:57
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЯ ЗАБУДЕТ О ТРАНЗИТЕ ЧЕРЕЗ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ КАК О КОШМАРНЫМ СНЕ.....
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