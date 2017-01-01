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Лежал в луже крови: В Кривом Роге зверски убили охранника

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Мужчина охранял рынок.
Мужчина работал охранником
Мужчина работал охранником
Первый городской

Сегодня, 30 декабря, в Кривом Роге на рынке “Юбилейный” нашли труп мужчины, который работал там охранником.

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Об этом сообщает Первый Городской.

Мужчина в ночь с 29 на 30 декабря работал в ночную смену. Его труп нашли только на утро. О жуткой находке в полицию сообщил случайный прохожий. Правоохранители обнаружили окровавленного мужчину, который не подавал никаких признаков жизни, на территории рынка.

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На место также прибыли медики "скорой помощи". К сожалению, им осталось только констатировать смерть неизвестного. Скорее всего, он скончался от тяжелых телесных повреждений.

Копы осмотрели местно и выяснили, что несколько торговых ролетов вскрыты, а весь товар в них разбросан. Умершим оказался сторож, который работал в ночную смену.

Внимание! Фото 18+

На месте работает полиция
На месте работает полиция
Первый городской

Вскрыли несколько торговых ролетов
Вскрыли несколько торговых ролетов
Первый городской

Напомним, под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой. Полиция задержала буйную женщину.

 

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Теги: полиция, Кривой Рог, убийство, 18+
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