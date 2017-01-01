Лежал в луже крови: В Кривом Роге зверски убили охранника

Мужчина охранял рынок.

Сегодня, 30 декабря, в Кривом Роге на рынке “Юбилейный” нашли труп мужчины, который работал там охранником.

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Об этом сообщает Первый Городской.

Мужчина в ночь с 29 на 30 декабря работал в ночную смену. Его труп нашли только на утро. О жуткой находке в полицию сообщил случайный прохожий. Правоохранители обнаружили окровавленного мужчину, который не подавал никаких признаков жизни, на территории рынка.

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На место также прибыли медики "скорой помощи". К сожалению, им осталось только констатировать смерть неизвестного. Скорее всего, он скончался от тяжелых телесных повреждений.

Копы осмотрели местно и выяснили, что несколько торговых ролетов вскрыты, а весь товар в них разбросан. Умершим оказался сторож, который работал в ночную смену.

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На месте работает полиция Первый городской

Вскрыли несколько торговых ролетов Первый городской

Напомним, под Одессой женщина до смерти избила мужа скалкой. Полиция задержала буйную женщину.

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