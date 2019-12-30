“Делайте то, чего не делали раньше”: Филатов записал необычное поздравление
Мэр Днепра Борис Филатов трогательно поздравил украинцев с Новым годом и праздниками.
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Об этом сообщает портал Наш город.
Филатов заявил, что Новый год - не время для скучных речей, этот вечер следует провести с близкими, позвонить родителям, выслушать и обнять детей.
Также он призвал делать то, чего не делали раньше и не портить коммунальное имущество.
Проведите вечер Нового года с близкими, обнимите детей, позвоните родителям. Делайте то, чего не делали раньше, но не портите коммунальное имущество. Изменения к лучшему начинаются не по календарю. Их творит каждый из нас и особый момент - именно сейчас. Пусть сбываются заветные мечты. Веселых праздников!, - сказал Филатов.
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Напомним, Кернес показал, как украсил Харьков к Новому году. На подготовку к празднику городские власти потратили 70 миллионов гривен.
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