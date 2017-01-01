Нацгвардейцы перепели легендарный “Щедрик”

Бойцы показали умилительное видео.

Бойцы Международного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записали кавер-версию легендарного "Щедрика" Леонтовича.

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Умилительное видео опубликовали на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ.

Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик"). С наступающими праздниками, Украина, - написано в описи к видеоролику.

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К слову, рождественская песня “Щедрик” украинского композитора Николая Леонтовича известна во всем мире. На анголийском ее название звучит, как Carol of the Bells (Колядка колоколов).

Напомним, группа "The Hardkiss" представила свою версию "Щедрика”. "The Hardkiss" решили объединить известную колядку с песней "Helpless".

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