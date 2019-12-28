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Нардеп признался в убийстве носорогов

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Выступающая за запрет спортивной охоты организация опубликовала фото украинского политика с убитыми африканскими животными.
Шуфрич говорит, что убивал только с разрешения и только опасных носорогов
Шуфрич говорит, что убивал только с разрешения и только опасных носорогов
twitter.com/tigrenlion

Нардеп от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отстреливал носорогов в Африке в 2013 году. Эту информацию подтвердила пресс-служба политика после того, как в сети появились фото нардепа с убитыми животными.

Фото опубликовало в Facebook сообщетсво Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, выступающее за запрет спортивной охоты.

По информации организации, украинский политик - "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога.

Кроме того, опубликованы фото Шуфрича с мертвыми бурой гиеной, антилопами гну и орикс, леопардом.

В пресс-службе нардепа назвали некорректной информацию о посещении депутатом Африканского континента, так как "события имели место в июле 2013 года". Также сообщается, что охота велась "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

"Предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу", - говорится в сообщении.

По словам Шуфрича, "предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

"После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте!" - говорится в сообщении.

Напомним, весной Шуфрич публиковал фото отдоха во время майских праздников в аннексированном Крыму.

 

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Теги: животные, Шуфрич, Охота, фото, носорог, убийство, Нестор Шуфрич
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Источник: korrespondent.net

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