Нардеп признался в убийстве носорогов

Нардеп от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич отстреливал носорогов в Африке в 2013 году. Эту информацию подтвердила пресс-служба политика после того, как в сети появились фото нардепа с убитыми животными.

Фото опубликовало в Facebook сообщетсво Ban Trophy Hunting France / Un clic Pour Un Safari, выступающее за запрет спортивной охоты.

По информации организации, украинский политик - "первый и единственный охотник", которому удалось убить представителей трех подвидов черного носорога.

Кроме того, опубликованы фото Шуфрича с мертвыми бурой гиеной, антилопами гну и орикс, леопардом.

#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?

Elected 9 times

Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee

Yanukovych's last support in 2014 ...

Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0