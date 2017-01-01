В Минсоцполитики объяснили "запрет" секонд-хенда

Власти намерены бороться с контрабандным секонд-хендом, который ввозят под видом гуманитарки, а потом продают в магазинах.

Инициатива по борьбе со "схемами на гуманитарке" не имеет отношения к легальгому бизнесу по продаже секонд-хенда. Об этом заявил замминистра социальной политики Олег Коваль в Facebook.

Целью инициативы в министерстве называют прекращение потока контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что довольно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов.

Коваль поясняет, что "гуманитарную помощь" не нужно растамаживать, ведь это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. Этим пользуются определенные дельцы, которые завозят подержанные вещи как "гуманитарку", а потом продают в магазинах и бутиках. По оценками Минсоцполитики, ежегодно от этих схем госбюджет теряет до 2 млрд грн.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть секонд-хендом. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!" - заверил Коваль.

Ранее Фонд соцстраха предложил внести изменения в нормативные акты, которые запретят ввоз одежды и обуви, что уже были в употреблении, под видом гуманитарки. Стоит отметить, что под этот запрет не подпадает спецодежда.

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