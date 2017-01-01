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В Кремле заговорили о новом телефонном разговоре Путина и Зеленского

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Песков намекнул, что лидеры двух государств могут снова созвониться.
Путин и Зеленский могут поговорить по телефону
Путин и Зеленский могут поговорить по телефону
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков намекнул, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин и глава украинского государства Владимир Зеленский могут поговорить по телефону. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Пул N3.

Песков ответил на вопрос о том, что необходимо сделать Украине и Грузии, чтобы попасть в список поздравляемых Путиным.

Не все лидеры вошли в список, при необходимости будет добавлена информация, - ответил Песков, намекнув, что Путин может поздравить Зеленского в телефонном режиме в скором времени.

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Напомним, Путин не поздравил Зеленского с Новым годом. Президент РФ не поздравил Зеленского с Новым Годом.

 

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Теги: Песков, Путин, Зеленский, Новый год
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