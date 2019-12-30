Нардеп-охотник Шуфрич признался, что убивал животных в Африке

Появилась реакция на фото.

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Пресс-служба нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича прокомментировала его фотографии на фоне убитых диких животных в Африке. Комментарий стороны нардепа опубликован в Facebook.

По информации пресс-службы Шуфрича, нардеп действительно ездил в Африку, но было это в 2013 году. Охота была законной.

Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе, - сообщили в пресс-службе Шуфрича.

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После этого случая нардеп больше не ездил в Африку на охоту.

Напомним, Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными. Депутат появился на скандальных фотографиях.

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