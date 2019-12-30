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Нардеп-охотник Шуфрич признался, что убивал животных в Африке

Комментариев: 4
Появилась реакция на фото.
Шуфрич убивал животных
Шуфрич убивал животных
africatrophyhunting.com

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Пресс-служба нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича прокомментировала его фотографии на фоне убитых диких животных в Африке. Комментарий стороны нардепа опубликован в Facebook.

По информации пресс-службы Шуфрича, нардеп действительно ездил в Африку, но было это в 2013 году. Охота была законной.

Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе, - сообщили в пресс-службе Шуфрича.

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После этого случая нардеп больше не ездил в Африку на охоту.

Напомним, Шуфрич с ружьем в руках позировал с убитыми дикими животными. Депутат появился на скандальных фотографиях.

 

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Теги: Шуфрич, скандал, фото, животные
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Комментариев (4)
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МСергей    30.12.2019, 16:45
Оценка:  -2
МСергей
Исключительно с заботой, о продуктивности самцов и о потомстве.
БА3395    30.12.2019, 16:31
Оценка:  -2
БА3395
И что тут "скандального"? Охота разрешена во всем мире.
Soncelid    30.12.2019, 16:50
Оценка:  +1
Soncelid
Як би вам пояснити. Я, наприклад, не терплю коли на моїх очах сильніший фізично принижує слабшого.
Як мінімум, це не рівна боротьба. Вийшов би без зброї на якого-небуть леопарда, і показав, який він герой.
Природа колись відповість всім нам.
Кому багато дано, з того, багато і спитається.
Avenger_    30.12.2019, 17:04
Оценка:  0
Avenger_
Не на редких краснокнижных животных,таких как носороги и гепарды.
Не исключено что действительно стрелял "легально",с одобрения местных чиновников.
С их уровнем коррупции(похлеще чем у нас) за бабки они там мать родную продать готовы.
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