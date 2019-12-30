Укрзализныця закупает у США 40 локомотивов

УЗ заключила контракт с американской компанией еще в 2018 году. Его цель - обновление и модернизация подвижного состава украинских железных дорог.

Укрзализныця подписала меморандум с американской компанией Wabtec (GE Transportation) о приобретении 40 локомотивов TE33AC и их сервисного обслуживания, о чем стало известно в понедельник, 30 декабря, на сайте компании.

Укрзализныця рассчитывает получить первые локомотивы новой партии в 2020 году.

"Новый затребованный подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшит в целом операционную деятельность компании. Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", - заявил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

Однако сейчас главным для сотрудничества с американской компанией является вопрос финансирования. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что на 40 локомотивов нужно 150 млн долларов.

Глава УЗ отмечает. что в General Electric предложили привлекательные условия, сейчас они проходят финальное согласование.

Сервисное обслуживания будет касаться локомотивов как первой, так и второй партии.

"После поставки всех 30 локомотивов TE33AC первого заказа в марте 2019 года мы вели переговоры о форме и стоимости сервисного обслуживания этих локомотивов... Сейчас мы вышли на финальную стадию, когда мы понимаем, какой сервис мы хотим получить и есть понимание по коммерческим условиях этого сервиса", - сказал Кравцов.

В начале 2018 года УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

Отметим, что правительство направит в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта, которая также будет контролировать Укрзализныцю.

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