На медреформу потратят 72 млрд гривен
По словам главы правительства Алексея Гончарука, реформа также решит вопрос задолженностей по оплате труда медработников.
Кабинет министров принял программу медицинских гарантий для населения, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года, о чем стало известно на сайте Правительственного портала в понедельник, 30 декабря.
Отмечается, что программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.
Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в Государственном бюджете заложены 72 млрд грн.
Еще новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.
"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - цитирует пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.
Отмечается, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.
"В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.
К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты", - написано в пресс-центре Кабмина.
Еще сообщалось, что украинцы будут лечиться в клинических институтах бесплатно.
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