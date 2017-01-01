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На медреформу потратят 72 млрд гривен

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По словам главы правительства Алексея Гончарука, реформа также решит вопрос задолженностей по оплате труда медработников.
На медреформу предусмотрено 72 миллиарда гривен
На медреформу предусмотрено 72 миллиарда гривен
Прес-служба Кабміну
 
Кабинет министров принял программу медицинских гарантий для населения, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года, о чем стало известно на сайте Правительственного портала в понедельник, 30 декабря.
 
Отмечается, что программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. 
 
 
Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в Государственном бюджете заложены 72 млрд грн.
 
Еще новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.
 
"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - цитирует пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.
 
Отмечается, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.
 
"В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.
 
К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты", - написано в пресс-центре Кабмина.
 

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Теги: Минздрав, Больница, медики, Кабмин Украины, реформы, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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