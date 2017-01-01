Минюст не планирует подавать иски против РФ

В настоящий момент Украина не планирует подавать новые иски в международные суды против России.

В Министерстве юстиции заявили, что Украине не будет отзывать уже существующие иски в международных судах против РФ, о чем заявил глава ведомства Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски, – ред.) сейчас нет", - сказал министр.

Инициировать отказ от иска или заключить мировое соглашение Минюст сможет в том случае, если увидит "какой-то позитив от этого".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - сказал Малюська.

Министр также отметил, что пока Украина не планирует подавать новые жалобы против РФ.

"(Минюст) сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости", - сказал Малюська.

Напомним, 27 декабря российский газовый монополист Газпром выплатил НАК Нафтогаз Украины $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее Уголовный суд Гааги опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации.

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