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Укрзализныця частично восстановила движение поездов на Донбассе

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В утреннее время к станции Скотувата можно добраться поездом № 6021 сообщением Славянск - Фенольная.
Первый поезд отправился 30 декабря
Первый поезд отправился 30 декабря
Корреспондент.net
 
В Донецкой области возобнивили движение пригородных поездов Укрзализныци на участке Фенольная - Скотувата, которое не осуществлялось с 2014 года, сообщает сайт компании.
 
Отмечается, что 30 декабря по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленной участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.
 
Структурные подразделения Укрзализныци восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала Скотувата, систему отопления и внутреннюю отделку. 
 
Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.
 
Напомним, в Киеве на маршрут между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь вышел новый дизель-поезд.
 
 

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Теги: Донецкая область, поезда, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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