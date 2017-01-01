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Минздрав запретил популярные средства для наркоза

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Гослекслужба запретила ряд препаратов для анестезии, которые могли привести к трагедии в больнице Каменского.
Запрещенные препараты отдали на экспертизу
Запрещенные препараты отдали на экспертизу
УНН
 
Минздрав запретил препараты, которые могли стать причиной тяжелых побочных реакций и смерти в больнице Каменского Днепропетровской области, говорится на сайте ведомства.
 
Как известно, с 17 по 19 декабря в Каменской больнице провели семь операций с применением наркоза, в результате которых умерла женщина, а остальные шесть пациентов попали в реанимацию.
 
Теперь Государственный экспертный центр МЗ Украины проверяет и рассматривает все возможности трагедии: несоответствие качества препаратов, фальсификация, нарушение норм хранения и транспортировки лекарственных средств.
 
 
Гослекслужба ввела запрет на Дипрофол, который мог стать причиной смерти пациентки, а также на другие лекарственные средства, которые применялись во время операций. Это Дитилин, Атракуриум, Фентанил, Сибазон, Атропин.
 
Лаборатория должна провести анализ архивных образцов производителя лекарственных средств Дипрофол и образцов, изъятых в больнице Каменского.
 
Сейчас Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести, и проследила цепь их поставки.
 
Напомним, в больнице Каменского Днепропетровской области сразу несколько пациентов оказались при смерти после анастезии, применяемой перед операциями.
 

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Теги: Лекарственные препараты, смерть, Минздрав, Больница
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Источник: korrespondent.net

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