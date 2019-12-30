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ФСБ заявила о задержании украинцев в Крыму

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Украинцев задержали якобы из-за попытки покинуть территорию полуострова в обход пунктов пропуска.
ФСБшники утверждают, что задержанные имеют "криминальное прошлое"
ФСБшники утверждают, что задержанные имеют "криминальное прошлое"
Скриншот
 
В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный Крым в обход пунктов пропуска, пишет в понедельник, 30 декабря, издание Крыминформ.
 
Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.
 
В РФ утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".
 
В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.
 
Напомним, 27 декабря на административной границе с аннексированным Крымом на КПП Каланчак второй раз за день задержали активиста Абдурахмана (Владимира) Ульчицкого.
 
Недавно на админгранице с Крымом российские силовики задержали 82-летнюю Айше Сеитмуратову, ветерана крымскотатарского национального движения. 
 

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Теги: Крым, ФСБ, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    30.12.2019, 19:52
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
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