ФСБ заявила о задержании украинцев в Крыму

Украинцев задержали якобы из-за попытки покинуть территорию полуострова в обход пунктов пропуска.

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный Крым в обход пунктов пропуска, пишет в понедельник, 30 декабря, издание Крыминформ.

Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.

В РФ утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.

Напомним, 27 декабря на административной границе с аннексированным Крымом на КПП Каланчак второй раз за день задержали активиста Абдурахмана (Владимира) Ульчицкого.

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