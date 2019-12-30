Обмен: появилось видео со слезами Зеленского

На видео видно, как украинских пленных со слезами на глазах встречают не только близкие, но и президент.

Офис президента опубликовал в Facebook видео встречи освобожденных пленных украинцев в аэропорту Борисполь 29 декабря.

Ролик представляет собой смонтированные кадры со встречи пленных с родными и первыми лицами государства. Это все на видео сопровождается трогательной музыкой.

Также в ролике показали президента Владимира Зеленского "со слезами на глазах".

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