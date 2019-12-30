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Обмен: появилось видео со слезами Зеленского

Комментариев: 8
На видео видно, как украинских пленных со слезами на глазах встречают не только близкие, но и президент.
Офис президента снял трогательный ролик
Офис президента снял трогательный ролик
скриншот
 
Офис президента опубликовал в Facebook видео встречи освобожденных пленных украинцев в аэропорту Борисполь 29 декабря.
 
Ролик представляет собой смонтированные кадры со встречи пленных с родными и первыми лицами государства. Это все на видео сопровождается трогательной музыкой.
 
Также в ролике показали президента Владимира Зеленского "со слезами на глазах".
 
 
Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР" . Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину.
 
Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

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Теги: аэропорт, Борисполь, Владимир Зеленский, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВытеранусАТО    30.12.2019, 21:41
Оценка:  -4
ВытеранусАТО
Я б теж плакав від щастя якби стільки спиздив з держскарбниці як він.
Антибес    30.12.2019, 21:15
Оценка:  -2
Антибес
Лицедей он и в нашей охреНэньке лицедей.Ему плакать как сесть покакать.Браво,Актёр!)))))
ВосставшийИзБана    30.12.2019, 20:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Что-то я наверно упустил. С кем менялись? С РФ? Значит РФ - сторона конфликта?
srh_fever    30.12.2019, 21:05
Оценка:  0
srh_fever
С РФ никто не менялся и не меняется , это типа , агресссор , российско-террористические войска , европейский газ, европейская нефть и бензин , и уголь с европы , - понимать уже СМИ должен , не маленький.
ВосставшийИзБана    30.12.2019, 20:49
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Что-то вспомнились слова из незатейливой песенки из моего детства:

"Плачет крокодильими слезами
Маленький зеленый крокодил. "
srh_fever    30.12.2019, 20:49
Оценка:  -1
srh_fever
буханул уже
ВосставшийИзБана    30.12.2019, 20:49
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Нюхнул.
srh_fever    30.12.2019, 21:01
Оценка:  -2
srh_fever
да с нюханья вроде не плачут .а там хз что он нюхнул какую дрянь
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