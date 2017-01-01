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Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году

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Алексей Гончарук завил, что понижение курса гривны накануне Нового года ситуативное. В 2020 году нацвалюта продолжит укрепляться.
Гончарук пролил свет на курс национальной валюты в 2020 году
Гончарук пролил свет на курс национальной валюты в 2020 году
facebook.com/PMHoncharuk
 
Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу 24, сообщается в понедельник, 30 декабря.
 
"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал премьер и добавил, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.
 
Также Гончарук озвучил сроки получения транша от Международного валютного фонда.
 
По его словам, деньги поступят в течение нескольких месяцев.
 
"Это вопрос нескольких месяцев", - заявил глава правительства.
 
Как сообщалось, первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала о требованиях МВФ к Украине для дальнейшего сотрудничества.
 
Напомним, перед Новым годом курс гривны резко обвалился. Нацбанк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 декабря до 23,69. 

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Теги: МВФ, курс гривны, транш МВФ, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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