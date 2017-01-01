Украина и РФ подписали контракт на транзит газа
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Об этом 30 декабря сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
Также эту информацию подтвердил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа через Украину в ЕС с 1 января.
"Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу", - указал он.
Также исполнительный директор Нафтогаза добавил, что кроме контракта на транзит газа было подписано соглашение об урегулировании, согласно которому Газпром полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража.
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