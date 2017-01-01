Украина и РФ подписали контракт на транзит газа

Соглашение по транзиту газа в Европу подписано на пять лет. Также Нафтогаз и Газпром согласовали урегулирование всех споров.

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Об этом 30 декабря сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Также эту информацию подтвердил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа через Украину в ЕС с 1 января.

Как подчеркнул Витренко, контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет является неординарным событием. Как подчеркнул Витренко, контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет является неординарным событием.

"Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу", - указал он.

Также исполнительный директор Нафтогаза добавил, что кроме контракта на транзит газа было подписано соглашение об урегулировании, согласно которому Газпром полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража.

По словам Витренко, это позволяет подвести итоги арбтитражних процессов, которые продолжались почти шесть лет.

"Нам удалось защитить Украину от штрафа по условиям контракта "бери или плати", который бы превышал 80 миллиардов долларов. Два миллиарда долларов мы сэкономили для Украины за счет пересмотра контрактной цены. <...> Пять миллиардов долларов Газпром был вынужден доплатить за транзит: 2,1 миллиарда долларов мы фактически получили в виде газа (через зачет, который провел арбтраж), 2,9 миллиарда долларов Газпром оплатил деньгами", - уточнил он.

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