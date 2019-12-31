Зеленский: Европа знает, что мы не подведем

Соглашение о транзите газа в ЕС позволит Украине получить более семи миллиардов долларов, подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря подписанию контракта на транзит российского газа в Европу Украина получит более семи миллиардов долларов. Об этом он сообщил в Facebook 30 декабря.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более семи миллиардов долларов", - написал президент. "Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более семи миллиардов долларов", - написал президент.

Он также напомнил, что стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

По словам Зеленского, украинская ГТС будет загружена, что означает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.

"Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 милиардов в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС.

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