Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский: Европа знает, что мы не подведем

Комментариев: 1
Соглашение о транзите газа в ЕС позволит Украине получить более семи миллиардов долларов, подчеркнул глава государства.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря подписанию контракта на транзит российского газа в Европу Украина получит более семи миллиардов долларов. Об этом он сообщил в Facebook 30 декабря.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим, по меньшей мере, более семи миллиардов долларов", - написал президент. 

Он также напомнил, что стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

По словам Зеленского, украинская ГТС будет загружена, что означает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.

"Минимально гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 милиардов в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС

Договоренности с Россией по газу. Главное

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, газ, Владимир Зеленский, газовые контракты, газовые переговоры, газовое соглашение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
LifeStriker    31.12.2019, 01:40
Оценка:  +3
LifeStriker
И что зе не Лох которому 42 тоже знает
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь