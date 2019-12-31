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Витренко о газовом контракте: Впереди много работы

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Украина должна выполнить ряд задач, чтобы полностью реализовать возможности нового газового соглашения.
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко
facebook.com/yuriy.vitrenko

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что после подписания нового контракта на транзит российского газа в ЕС перед Украиной стоит много важных задач. Об этом он написал в Facebook 30 декабря.

По словам Витренко, газовый контракт - это только начало нового пути.

Он подчеркнул, что Украина должна завершить реформу рынка газа, в частности обеспечить полное соответствие европейским правилам; радикально повысить уровень энергоэффективности; значительно увеличить собственную добычу газа; трансформировать Нафтогаз в современную и эффективную компанию.

"Если мы это сделаем, то сможем полностью реализовать возможности, которые нам дает новый контракт на транзит и получение трех миллиардов долларов от Газпрома по решению Стокгольмьского арбитража", - указал исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет. Также стороны подписали соглашение об урегулировании споров.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов

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Теги: Украина-Россия, Нафтогаз, Витренко, реформа, газовые контракты, газовые переговоры, газовое соглашение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
lenm    31.12.2019, 02:26
Оценка:  0
lenm
теперь убытки Нафтогаза покрывать будут 73% за счет повышения цены на газ. Здобули і зробили. Наслаждайтесь рептилоиды.
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