Витренко о газовом контракте: Впереди много работы

Украина должна выполнить ряд задач, чтобы полностью реализовать возможности нового газового соглашения.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что после подписания нового контракта на транзит российского газа в ЕС перед Украиной стоит много важных задач. Об этом он написал в Facebook 30 декабря.

По словам Витренко, газовый контракт - это только начало нового пути. По словам Витренко, газовый контракт - это только начало нового пути.

Он подчеркнул, что Украина должна завершить реформу рынка газа, в частности обеспечить полное соответствие европейским правилам; радикально повысить уровень энергоэффективности; значительно увеличить собственную добычу газа; трансформировать Нафтогаз в современную и эффективную компанию.

"Если мы это сделаем, то сможем полностью реализовать возможности, которые нам дает новый контракт на транзит и получение трех миллиардов долларов от Газпрома по решению Стокгольмьского арбитража", - указал исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет. Также стороны подписали соглашение об урегулировании споров.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet