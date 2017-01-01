Коболев рассказал о "козырях" Киева на переговорах
На переговорах о транзите российского газа Украина имела была очень сильную позицию. Об этом глава правления Нафтогаза Андрей Коболев написал в Facebook 31 декабря.
"Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленная и протестированная к длительной работе в реверсе ГТС, своевременные санкции против Северного потока-2, новый стокгольмский арбитраж - это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы", - подчеркнул Коболев.
Он также добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина "получила от Еврокомиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС".
Глава Нафтогаза поблагодарил всех международных партнеров, которые поддержали Украину и защищали ее интересы. В частности, он выразил признательность США "за действенную и очень своевременную поддержку настоящей энергетической безопасности Европы".
Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет. Также стороны подписали соглашение об урегулировании споров.
Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов.
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