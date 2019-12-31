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В Ровно обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом

Комментариев: 2
Правоохранители проверяют соседа погибшего на причастность к преступлению. У него в квартире изъяли нож и одежду со следами крови.
В Ровно мужчине перерезали горло
В Ровно мужчине перерезали горло
rv.npu.gov.ua
 
В Ровно нашли труп мужчины с перерезанным горлом в коридоре жилого дома на улице Соборная. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что информация об инциденте поступила вечером 29 декабря. Местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями.
 
Правоохранители выяснили, что погибшим оказался 59-летний владелец одной из квартир. По предварительным данным, причиной смерти мужчины являются ножевые ранения в области шеи.
 
По факту происшествия открыто досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
 
В полиции уточнили, что из квартиры 41-летнего соседа погибшего изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Правоохранители устанавливают его местонахождение и проверяют на причастность к преступлению.
 
Фото: rv.npu.gov.ua
 
 
Ранее сообщалось, что в городе Гуляйполе Запорожской области мужчина с ножом напал на людей на остановке общественного транспорта. В результате нападения один человек погиб и трое получили ранения.

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Теги: фото, мужчина, убийство, труп, Ровно, горло
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Крым-Украина    31.12.2019, 06:55
Оценка:  0
Крым-Украина
Видео камеры также запечатлили людей, похожих на тех кто мешает Коломойскому, Дубинскому и .Арахамии грабить страну.
Крым-Украина    31.12.2019, 06:52
Оценка:  +2
Крым-Украина
По мнению Авакова, мужчина сам себе перерезал горло. три раза . Он также подозревает 10 участников АТО, которые за час сумели совершить марш бросок из Донецкой области в Ровно и назад. Свидетели: местный алкаш во время белой гарячки и наркоман во время приходa.
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