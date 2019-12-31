В Ровно обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом

Правоохранители проверяют соседа погибшего на причастность к преступлению. У него в квартире изъяли нож и одежду со следами крови.

В Ровно нашли труп мужчины с перерезанным горлом в коридоре жилого дома на улице Соборная. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что информация об инциденте поступила вечером 29 декабря. Местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями.

Правоохранители выяснили, что погибшим оказался 59-летний владелец одной из квартир. По предварительным данным, причиной смерти мужчины являются ножевые ранения в области шеи.

По факту происшествия открыто досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В полиции уточнили, что из квартиры 41-летнего соседа погибшего изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Правоохранители устанавливают его местонахождение и проверяют на причастность к преступлению.

Фото: rv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в городе Гуляйполе Запорожской области мужчина с ножом напал на людей на остановке общественного транспорта. В результате нападения один человек погиб и трое получили ранения.

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