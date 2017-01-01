Стало известно состояние освобожденных из плена военных

Медики считают их состояние удовлетворительным, однако, не исключают дальнейших осложнений.

В военном госпитале сообщили, что состояние здоровья 12 украинских военнослужащих, освобожденных из плена в результате обмена пленными, "относительно удовлетворительное". Об этом говорится в видео, которое в понедельник, 30 декабря, опубликовало Министерство обороны.

Вместе с тем, начальник Национального военно-медицинского клинического центра генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук не исключил ухудшения.

"Предварительно мы можем сказать, что все они пребывают в относительно удовлетворительном состоянии. Но прекрасно понимаем, что условия, в которых они находились, могли привести как к возникновению, так и к обострению хронических болезней, которые у них были", - сказал начальник госпиталя.

Ранее стало известно, что освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.

Также врачи Феофании сообщили результаты медосмотра гражданских пленных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet