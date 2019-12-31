Сутки ООС: На Донбассе ранен военный

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинских военных из снайперских винтовок.

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В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелы не были зафиксированы активности.

Напомним, в течение суток 29 декабря на Донбассе зафиксировано семь обстрелов. Погибших и раненных среди украинских военнослужащих и гражданского населения не зафиксировано.

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