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Сутки ООС: На Донбассе ранен военный

Комментариев: 3
Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинских военных из снайперских винтовок.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
пресс-служба штаба ООС

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В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелы не были зафиксированы активности.

Напомним, в течение суток 29 декабря на Донбассе зафиксировано семь обстрелов. Погибших и раненных среди украинских военнослужащих и гражданского населения не зафиксировано.

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Теги: Донбасс, обстрел, ранение, ООС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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bertal    31.12.2019, 09:13
Оценка:  -1
bertal
На фото миротворец? Когда вы поумнеете?
Колишній-східняк    31.12.2019, 09:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
Фото могли зробити десь під Києвом в городі...
tetyalissa    31.12.2019, 09:59
Оценка:  -2
tetyalissa
"КолишнIй- схидняк вас минусует , а вы сопли жуёте.....
VSHIVANKA    31.12.2019, 08:50
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЭТО ВИДИМО ДВОЕЧНИКИ СЕССИЮ СДАЮТ , НО ОПЯТЬ НЕ ПОВЕЗЛО , РАНЕНЫЙ НЕ В ЗАЧЁТ , БУДЕТ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА .....)))
Колишній-східняк    31.12.2019, 08:41
Оценка:  0
Колишній-східняк
Відносно недавно було повідомлення, що в ОРДЛО із РФ прибули курсанти снайперської спеціальності для проходження підготовки в умовах реального військового протистояння.
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