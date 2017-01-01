Итоги 30 декабря: газовый контракт и взрыв в Испании

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина и Россия, наконец, подписали контракт на транспортировку газу, о чем договорились еще несколько дней назад; в Испании прогремел взрыв во время фестиваля, пострадало множество людей: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Подписан контракт на транспортировку газа

Соглашение по транзиту газа в Европу подписано на пять лет. Как подчеркнул глава Нафтогаза Юрий Витренко, контракт на транзит по принципу “качай или плати“ на пять лет является неординарным событием.

“Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу“, - указал он.

Укзализныця осталась без главного руководителя

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией и о новой работе в публичном государственном секторе.

Уходя в отставку, глава железнодорожного монополиста пообещал, что подробности сообщит “после принятых формальных решений“.

ФСБ снова задержала украинцев на админгранице Крыма

В ФСБ России заявили о “задержании“ двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный Крым в обход пунктов пропуска. Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.

В РФ утверждают, что “украинцы имеют криминальное прошлое“ и на территории аннексированного Крыма “перебивались случайными заработками“.

Взрыв на фестивале в Испании

В Испании в муниципалитете Сентелес неподалеку от Барселоны прогремел взрыв на фестивале сосны, по меньшей мере 14 человек пострадали.

Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться мешком с порохом.

Шуфрич оскандалился с убитыми животными

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь” Нестор Шуфрич оскандалился. Речь идет об увлечении нардепа охотой на диких животных.

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич похвастался убийством животных, что вызвало возмущение общественности.

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