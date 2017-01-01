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В последний день года в Украине ожидают снег с дождем

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Везде кроме востока и юга страны синоптики прогнозируют осадки.
Сегодня по всей Украине плюсовая температура
Сегодня по всей Украине плюсовая температура
meteo.gov.ua

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Во вторник, 31 декабря, на западе Украины страны ожидается мокрый снег с дождем. Средняя температура воздуха в регионе составит от 2 до 5 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны сегодня осадков не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +3-5 градусов по Цельсию.

На Юге синоптики прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью. Термометр будет показывать 2-5 градуса тепла.

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В северной части страны будет идти мокрый снег с дождем, температура от 2 до 5 градусов тепла.

В Центральной Украине также ожидается мокрый снег с дождем. На улице максимально +5 градусов по Цельсию.

В Киеве 31 декабря прогнозируют снежную погоду. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

Напомним, на Закарпатье из-за теплой погоды зацвели подснежники. На новогодние праздники украинцы могут любоваться весенними цветами.

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Теги: погода, дождь, снег, Укргидрометцентр
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