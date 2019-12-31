Россия выдворила ялтинского журналиста Гайворонского

Журналиста депортировала в Украину через погранпереход в Луганской области.

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Федеральная служба безопасности России депортировала ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского на материковую Украину. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Ранее подконтрольный оккупационной власти “суд“ в Крыму принял решение о депортации Гайворонского “с территории России“.

Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое (Луганская область - ред.), - рассказал Чубаров.

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По его словам, Гайворонский должен быть уже в Бахмуте в Донецкой области, откуда планирует ехать в Киев.

Ранее адвокат Гайворонского сообщал, что журналиста отправили в специальный центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который расположен в Краснодарском крае (Россия).

Напомним, 22 октября подконтрольный России “суд“ в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Во время задержания его несколько раз ударили головой об полицейскую машину.

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