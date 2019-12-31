Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия выдворила ялтинского журналиста Гайворонского

Комментариев: 6
Журналиста депортировала в Украину через погранпереход в Луганской области.
Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский
Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский
Фейсбук Евгения Гайворонского

Читай также: ФСБ заявила о задержании украинцев в Крыму

Федеральная служба безопасности России депортировала ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского на материковую Украину. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Ранее подконтрольный оккупационной власти “суд“ в Крыму принял решение о депортации Гайворонского “с территории России“.

Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое (Луганская область - ред.), - рассказал Чубаров.

Читай также: У Зеленского сделали заявление о пленных из Крыма

По его словам, Гайворонский должен быть уже в Бахмуте в Донецкой области, откуда планирует ехать в Киев.

Ранее адвокат Гайворонского сообщал, что журналиста отправили в специальный центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который расположен в Краснодарском крае (Россия).

Напомним, 22 октября подконтрольный России “суд“ в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Во время задержания его несколько раз ударили головой об полицейскую машину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Крым, Ялта, Россия, журналист, блогер, депортация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    31.12.2019, 10:55
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Если бы мы всех своих подобных депортировали, то никакого бы Крыма не хватило....
Зорян_и_Шкиряк    31.12.2019, 10:59
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
А если в Сибирь?..
Колишній-східняк    31.12.2019, 11:18
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Сибирь - не наша компетенция. Пусть бы это уже рашинцы решали. А нам - лишь бы за поребрик.
Зорян_и_Шкиряк    31.12.2019, 10:25
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Судя по физиономичности, этот кадр - довольно гнусная личность.
Кстати! Предлагаю проводить выдворение так:
Два дюжих пограничника раскачивают выдворяемого за руки за ноги и перебрасывают через демаркационную линию.
Как вам, мои дорогие, такой ритуал?
kapablankas    31.12.2019, 10:36
Оценка:  -3
kapablankas
надо еще 2-х погранцов

выдворить нах Чубарова
kapablankas    31.12.2019, 10:17
Оценка:  -3
kapablankas
Бабченко - 3
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь