Кабмин пригрозил игорному бизнесу повторным рейдом

Премьер-министр заявил, что "сеанс убеждения" будет повторен для тех заведений, которые вновь пытаются начинать работу.

В нелегальных казино могут провести повторные рейды СБУ

Глава Кабмина Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые по его словам, "начали поднимать голову". Об этом он сказал в интервью телеканалу 24.

По словам премьера, некоторые нелегальные казино вновь начинают открываться.

"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", – заявил Гончарук.

При этом глава правительства убеждает: "Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов".

"Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями", – отметил Гончарук.

Вместе с тем, он заверил, что в ближайшем времени у властей "до всех дойдут руки".

Напомним, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений . Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

Как известно, Национальная полиция возбудила 250 уголовных дел по обнаруженным фактам нелегального игорного бизнеса.

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