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Правоохранители переходят на усиленный режим работы

Комментариев: 1
В новогоднюю ночь МВД усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.
Полиция будет переведена в усиленный режим
Полиция будет переведена в усиленный режим
АР

Правоохранители в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января перейдут в усиленный режим работы в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на территории Украины запланировано 910 праздничных мероприятий в 702 населенных пунктах.

"Следовательно, будут усилены меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения публичной безопасности и порядка и координировать работу всех подразделений.

Накануне также сообщалось, что спасатели дежурят в усиленном режиме. Так, во время праздников будут дежурить семь тысяч спасателей, при необходимости их число могут удвоить.

Ранее Зеленский рассказал, где будет праздновать Новый год.

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Теги: Новый год, полиция, МВД Украины, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лаптев    31.12.2019, 11:12
Оценка:  +2
Лаптев
Опять будут хватать ветеранов войны и проводить у них обыски ?
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