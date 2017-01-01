Медведев оценил договор о транзите газа

Транзит российского газа через Украину будет происходить на условиях, которые устраивают все стороны, заявил премьер-министр РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал контракт о транзите газа между Украиной и РФ компромиссом, который устраивают все стороны. Об этом он написал во вторник, 31 декабря, на своей странице в Facebook.

По словам российского чиновника, заключенное соглашение -"компромисс, который необходимо было найти".

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, которые устраивают все стороны", - заявил Медведев.

Премьер-министр РФ добавил, что подписание документов свидетельствует о том, что Украина и РФ даже в самых сложных вопросах могут "разговаривать и договариваться".

Напомним, накануне Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет по принципу "качай или плати".

Также сообщалось, что Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

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